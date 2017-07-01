В Национальной гвардии обеспокоены арестом Маркива в Италии

Национальная гвардия Украины опубликовала официальную позицию по ситуации с арестом старшего сержанта НГУ Виталия Маркова в Италии по подозрении в убийстве итальянского фоторепортера вблизи Славянска в мае 2014 года, в которой выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.

"На данный момент старший сержант Виталий Маркив служит в батальоне Кульчицкого в должности заместителя командира взвода. Он уехал в Италию во время планового отпуска. Официальной информации о задержании Виталия Маркива к Национальной гвардии не поступало", - говорится в сообщении на сайте НГУ.

Согласно сообщению, гибель граждан Италии и России Андреа Рокелли и Андрея Миронова расследуется украинскими правоохранителями. При этом, по данным следствия, указанные журналисты погибли в результате обстрела российско-террористических войск.

"Мы вместе с МИД и Генеральной прокуратурой Украины приложим максимум усилий по оказанию помощи нацгвардейцу", - отмечают в сообщении.

Ранее в субботу, 1 июля, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии арестовали украинского военного В.Маркива, которого итальянская сторона подозревает в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли возле г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак рассказал, что В.Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия. К нему не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство. Итальянская сторона предоставила В.Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него и намерена нанимать своего защитника.

Задержание в Италии бойца батальона Национальной гвардии Украины им.Сергея Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в убийстве итальянского фотокорреспондента может быть очередной провокацией российских спецслужб, заявил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко.