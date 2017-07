Трамп продолжил заочный спор с ведущими канала MSNBC

Президент США Дональд Трамп в субботу продолжил нападки на ведущую утреннего ток-шоу Morning Joe на канале MSNBC Мику Бжезински, которая ведет ведет программу вместе с женихом Джо Скарборо.

"Сумасшедший Джо Скарборо и набитая дура Мика Бжезински не плохие люди, но на их низкорейтинговое шоу слишком влияют их боссы из NBC. Очень жаль", - написал он в Twitter.

Трамп начал заочную перепалку с телеведущими ранее на этой неделе. В частности, он называл Бжезински и Скарборо сумасшедшими и психами, а также намекал на то, что дочь покойного политолога Збигнева Бжезинского делала пластические операции. 45-й президент США писал, что телеведущие надеялись попасть к нему на прием, но он отказал.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad!