События

19:52 01.07.2017

На границе с Польшей изъяли 106 кг необработанного янтаря

106 кг необработанного янтаря изъяли пограничники и сотрудники Государственной фискальной службы Украины в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей, сообщает пресс-служба Мостиского пограничного отряда.

Во время осмотра грузовика, направлявшегося в Чехию с грузом топливных гранул, выяснилось, что в некоторые пакеты с топливными гранулами спрятали пакеты с необработанным янтарем.

В процессе проверки разгрузили 21 поддон с гранулами и нашли в них 6 пакетов с камнем янтаря общим весом в 106 кг.

Янтарь изъят до решения суда.

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Интерфакс-Украина
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