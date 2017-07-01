События

19:01 01.07.2017

Боевики в субботу совершили 9 обстрелов позиций сил АТО

По состоянию на 18.00 боевики незаконных вооруженных формирований совершили 9 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Во время боевых действий потерь среди бойцов сил АТО сегодня не было", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

На Приморском направлении боевики обстреливали окрестности Красногоровки из танков, БМП и крупнокалиберных пулеметов, окрестности Водяного – из минометов калибра 82 мм, позиции ВСУ в районе Широкино – из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком направлении обстреливали позиции ВСУ в окрестностях Луганского из минометов, гранатометов и БМП, южное предместье Авдеевки боевики обстреливали из противотанковых гранатометов и стрелкового вооружения.

На Луганском направлении боевики были активны в ночное время – из артиллерийских систем калибра 152 мм обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского.

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