МВД намерено реформировать систему безопасности на массовых мероприятиях

В Министерстве внутренних дел Украины намерены реформировать систему безопасности на массовых мероприятиях, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Мы хотим создать полностью новую модель обеспечения общественной безопасности, которая будет более эффективной и которая легко интегрируется в обновленную систему Национальной полиции", - отметил С.Яровой в субботу во время совещания с руководителями спецподразделений Национальной полиции и главой Нацполиции Сергеем Князевым, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

В частности предполагается совершенствование организационно-штатной структуры не только спецподразделений полиции, но и в целом координации действий в структуре Нацполиции и с другими правоохранительными органами.

С.Яровой добавил, что сегодня у МВД есть определенные наработки по совместной работы различных подразделений Нацполиции, в частности патрульной полиции и тактических групп, с подразделениями Национальной гвардии.

"Мы должны все спланировать, чтобы знать, на каком этапе какие силы задействовать. События в Днепре нам четко показали, что в вопросах работы наших подразделений на массовых мероприятиях есть определенные проблемы. В первую очередь, это было непонимание ситуации руководством полиции области и отсутствие единого видения у руководителей местной власти", - подчеркнул он.

По словам С.Ярового, каждый начальник областного управления полиции должен четко понимать, что имея в своей структуре подразделения специального признание, не нужно ими прикрывать все проблемы.