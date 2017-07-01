События

18:37 01.07.2017

Из Львова вывезли более 50% мусора

Из Львова по состоянию на 09:00 субботы вывезли 3265 тонн твердых бытовых отходов или более 50% - ОГА, сообщает департамент развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйств Львовской областной государственной администрации.

"По оперативной информации департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 09:00 01.07.2017, с г.Львова уже вывезено более 50% твердых бытовых отходов, 3265 тонн из 287 контейнерных площадок, которые по состоянию на 23.06.2017 были перенакоплены", – сообщает пресс-служба ОГА в субботу.

Таким образом, по подсчетам облгосадминистрации, вывезено около 10 тонн ТБО с каждой площадки.

Перевозчиками ТБО составлены графики уборки перенакопленных площадок, работа в усиленном режиме продлится до полной очистки контейнеров и налаживание систематического вывоза отходов.

Как сообщалось, городской голова Львова Андрей Садовой согласился с предложением главы Львовской ОГА временно передать в управления областных властей функции вывоза и утилизиации отходов из Львова. Соответствующий проект решения согласовал исполком и в четверг, 29 июня, его вынесут на рассмотрение Львовского горсовета.

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