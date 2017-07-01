События

18:20 01.07.2017

Столкновения в Марави на Филиппинах вынудили оставить дома почти 400 тыс. человек

Нападение боевиков на город Марави на Филиппинах и боевые действия в этом районе страны вынудили оставить свои дома около 389, 3 тыс. человек, сообщает сингапурское издание "Стрейтс таймс" со ссылкой на данные властей Филиппин.

Около 70 тыс. человек из числа перемещенных лиц были размещены в 79 эвакуационных центрах, содержащихся правительством. Остальные, по данным служб соцобеспечения, нашли приют у родственников.

Бои за город Марави, административный центр провинции Южный Ланао начались в мае этого года. Филиппинским военным противостоят боевики из различных исламистских группировок. Военные задействовали в операции боевые самолеты, вертолеты и броневики.

По последним оценкам, число жертв боев достигло 400 человек.

Западные СМИ отмечают, что среди напавших на город, по-видимому, присутствуют боевики группировки "Абу Сайяф", базирующейся на юге Филиппин и ранее присягнувшей на верность группировке "Исламское государство".

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Интерфакс-Украина
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