События

17:49 01.07.2017

Италия нуждается в увеличении международной помощи для содержания нелегалов

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что международному сообществу необходимо увеличить поддержку Италии, чтобы она могла справиться с проблемой нелегалов, переправляющихся через Средиземное море на Апеннинский полуостров.

"Италия исполняет свою роль, принимая спасенных и предоставляя убежище нуждающимся. Эти усилия нужно продолжать и усиливать. Но это не может быть проблемой одной лишь Италии", - говорится в заявлении Ф.Гранди.

Он также призвал Европу улучшать систему распределения прибывающих нелегалов.

По данным ООН, с начала 2017 года в Италию по морю прибыли 83,6 тыс. нелегалов - на 20% больше по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года.

В тоже время почти все из 200 тыс. мест, предусмотренных Италией для приема нелегалов, уже заняты, отмечают западные СМИ.

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Интерфакс-Украина
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