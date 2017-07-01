Италия нуждается в увеличении международной помощи для содержания нелегалов

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что международному сообществу необходимо увеличить поддержку Италии, чтобы она могла справиться с проблемой нелегалов, переправляющихся через Средиземное море на Апеннинский полуостров.

"Италия исполняет свою роль, принимая спасенных и предоставляя убежище нуждающимся. Эти усилия нужно продолжать и усиливать. Но это не может быть проблемой одной лишь Италии", - говорится в заявлении Ф.Гранди.

Он также призвал Европу улучшать систему распределения прибывающих нелегалов.

По данным ООН, с начала 2017 года в Италию по морю прибыли 83,6 тыс. нелегалов - на 20% больше по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года.

В тоже время почти все из 200 тыс. мест, предусмотренных Италией для приема нелегалов, уже заняты, отмечают западные СМИ.