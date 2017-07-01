События

16:55 01.07.2017

Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло 1,5 тыс. человек

Число погибших в результате эпидемии холеры в Йемене выросло до примерно 1,5 тыс. человек, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в Йемене.

По данным ВОЗ, к настоящему моменту количество случаев заражения холерой может составлять до 246 тыс.

При этом число заболевших за последние два месяца могло вырасти в десять раз по сравнению с более ранними цифрами, добавили в ВОЗ.

Вспышка холеры в Йемене была зафиксирована 27 апреля. Западные СМИ напоминают, что эпидемия распространяется на фоне боевых действий в этой стране.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года и уже унес жизни более 10 тыс. мирных жителей. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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