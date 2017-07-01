Порошенко: пришло время поучиться у канцлера Коля решать сложные, проблемные вопросы

Президент Украины Петр Порошенко в Страсбурге принял участие в церемонии прощания в бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался 16 июня 2017 года возрасте 87 лет.

"Сегодня здесь, в Страсбурге, Германия, Европа и весь мир прощались с великим немцем, великим канцлером, который объединил Германию, великим лидером объединенной Европы и великим другом Украины, который видел Украину и украинский народ в семье европейских народов. И сегодня тут это очень четко прозвучало", – сказал П.Порошенко в видеообращении, размещенном в субботу на странице Администрации президента Украины в YouTube.

По его словам, особенностью Г.Коля была способность решать вопросы, "которые решить абсолютно невозможно". "Это он нашел правильный язык с тогдашним Советским Союзом. Это он сделать большие шаги, чтобы был мир, и чтобы в Европе никогда больше не началась война. С его усилиями было создано евро, расширен Евросоюз, укреплена евроатлантическая интеграция и созданы шаги, которые сегодня формируют Европу", – сказал президент Украины.

"Я сегодня отдал от имени украинского народа честь великому немцу и великому европейцу с благодарностью за все, что было сделано", - добавил он.

П.Порошенко отметил, что сегодня пришло время поучиться у канцлера Г.Коля "решить сложные проблемные вопросы".

"Я верю, что объединенными усилиями Европы и мира мы сможем вернуть мир в Украину, мир в Европу. Я верю в это", - сказал президент Украины.

На церемонии прощания с Г.Колем, которая проходила в Страсбурге в здании Европейского парламента, также присутствовали председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского парламента Антонио Таянии, экс-президент США Билл Клинтон.

"Гельмут Коль был настоящим европейцем и другом. Европа ему многое должна", - заявил Ж.-К. Юнкер, добавив, что Г.Коль оставил после себя "колоссальное наследие" для Европы.

В свою очередь А.Таяни сказал, что Г.Коль заслуживает "места в европейском пантеоне славы" благодаря его политике помощи молодым восточноевропейским демократиям после "падения железного занавеса".

"Гельмут Коль дал нам шанс быть частью чего-то большего, чем мы сами", - сказал Б.Клинтон.

По окончании церемонии гроб с телом покойного вертолетом будет доставлен из Страсбурга в Германию. Машина приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего в соборе города Шпайер (земля Рейнланд-Пфальц) состоится панихида и прощание с воинскими почестями.

Согласно последней воле Г.Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

Г.Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Г.Коль был избран канцлером Германии 1 октября 1982 года в связи с вотумом недоверия федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. Он занимал этот пост 16 лет и 25 лет стоял во главе Христианско-демократического союза (ХДС).

В 1989 году после падения Берлинской стены Г.Коль выступил с инициативой о воссоединении ФРГ и ГДР, которое произошло в октябре 1990 года.