Более 15 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе штата Арканзас

Не менее 17 человек пострадали рано утром в субботу в американском штате Арканзас после того, как в ночном клубе города Литл-Рок произошла стрельба, сообщает телеканал "Фокс-ньюс".

Кроме 17 человек, получивших огнестрельные ранения, есть также пострадавшие от паники, которая началась после выстрелов.

Один из раненых находится в критическом состоянии.

По данным местной полиции, речь не идет об акте терроризма. Согласно предварительным оценкам, в ходе концерта в клубе произошла ссора, которая окончилась стрельбой.

О личности стрелка пока не сообщается.