Следствие по делу о расстрелах на Майдане планируют закончить в IV кв.-2017 – Луценко

Следствие по делу о расстрелах на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года может быть завершено в 4-м квартале нынешнего года, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Также позитивом я считаю то, что команда прокуроров и следователей докладывает мне о готовности в четвертом квартале этого года закончить следствие по расстрелам на Майдане, самые трагические страницы 18, 19, 20, 21-го сейчас находят свою юридическую оценку в доработанном подозрении. Это уже сделано", - сказал он в интервью проекту "Радио Свобода "Настоящее время".

Ю.Луценко подчеркнул, что следующее шаги – это окончание экспертиз и предъявление обвинительного акта. "К четвертому кварталу мы сделаем и это, может быть, самое важное для восстановления справедливости в нашей стране решение", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что благодаря общественным активистам создана 3D схема событий на Майдане: кто где стоял, в какое время, в каком месте.

Он подчеркнул, что ряд дел в отношении рядовых исполнителей, "беркутовцев", находится в судах.

"Не секрет также, что большинство из "беркутов" сбежало из Украины, и практически все руководство правоохранительной системы также находится на территории Российской Федерации либо на временно оккупированных территориях Украины. По ним эти дела выделены в отдельное производство. Суды в большинстве своем приняли решение о начале заочного расследования. По некоторым суды еще готовят такое решение на наши запросы", - сказал Ю.Луценко.