В Николаеве КОРД штурмовал квартиру вооруженных грабителей

В Николаеве сотрудники спецподразделения полиции КОРД и оперативники задержали вооруженных преступников, которые ранили и ограбили местного предпринимателя на сумму около 400 тыс. грн

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, в пятницу, 30 июня, около 14:45 в магазин секонд-хенда по адресу: проспект Центральный, 191 зашли неизвестные лица, произвели выстрелы из обреза ружья и травматического пистолета, ранили предпринимателя и забрали у его сумку, где было 275 тыс. гривен и 5 тыс. долл.

"Мужчина получил непроникающее ранение в живот, а также в кисть, приведшее к ампутации пальца. К счастью, его жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Как рассказывает начальник управления уголовного розыска ГУ Нацполиции Николаевской области Игорь Павлюк, после совершения преступления злоумышленники начали убегать.

"Неподалеку от места происшествия находились прохожие: один из них – пенсионер, бывший работник правоохранительных органов, и действующие работники оперативной службы. Они не испугались нападавших, и начали их преследовать", – рассказал И.Павлюк.

По его словам, прохожим удалось догнать и задержать одного из злоумышленников, другой подозреваемый скрылся в одном из подъездов многоэтажки.

"После этого сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками Центрального отдела полиции, патрульными полицейскими и представителями прокуратуры области заблокировали все входы и выходы в здание. Для осуществления штурма квартиры и задержания преступника дополнительно прибыли бойцы спецподразделения полиции КОРД", - рассказал начальник управления уголовного розыска.

В квартире подозреваемого были найдены обрез ружья, патроны, одежда, сумка с документами и личными вещами, которую злоумышленники вырвали у пострадавшего предпринимателя.

По словам И.Павлюка, есть основания полагать, что задержанные мужчины являются теми же преступниками, которые 24 июня также совершили вооруженное нападение на магазин секонд-хенда на проспекте Центральном. Тогда двое мужчин с медицинскими масками на лицах ворвались в магазин и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, забрали выручку магазина в сумме около 10 тыс. грн, и скрылись в неизвестном направлении. Тогда от выстрелов злоумышленников никто не пострадал.

"В этот раз менее чем через час после совершения нападения оба преступника, 48-ми и 50-ти лет, уже были в наручниках. "Добыча" злоумышленников - а это около 400 тыс. грн, правоохранители изъяли, а нападавших задержали", – сказано в сообщении.

Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении о подозрении и готовится ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.