Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула вице-премьера Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси

Вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе выдвинут кандидатом на выборах мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", сообщил журналистам в субботу лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

"Решение политсовета правящей партии "Грузинская мечта" единогласно принято и кандидатом на выборах мэра Тбилиси будет Каха Каладзе", - сказал А.Талаквадзе.

По его словам, "официальное представление кандидатуры в торжественной обстановке состоится через несколько часов".

Кандидатов в мэры Тбилиси официально уже представили партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Европейская Грузия". От партии ЕНД будет баллотироваться бывший ведущий телекомпании "Рустави 2" Заал Удумашвили, от "Европейской Грузии" - Элене Хоштария.

Выборы мэров в пяти городах и в органы местного самоуправления состоятся в Грузии в конце октября.