События

12:55 01.07.2017

На украинско-белорусской границе начался сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов

В субботу в рамках отдела пограничной службы "Березовое" Луцкого отряда (Рокитновский район Ровенской области) начался сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов.

"Он будет осуществляться в два периода: первый - для сбора черники с 1 июля по 10 августа и второй - для сбора клюквы с 1 сентября по 15 ноября 2017 года", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.

Там отметили, что жители 12 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ровенской области имеют возможность законно пересекать границу и собирать чернику, клюкву и грибы на территории Полесского лесхоза Республики Беларусь.

"Оформление граждан в очередной сезон осуществляется, как и в прошлом году, в трех временных местах пропуска – "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" - ежедневно с 6.00 до 22.00, а в период сбора клюквы будет осуществляться с 8.00 до 20.00", - проинформировали в Госпогранслужбе.

По их данным, в 2016 году более 13 тыс граждан воспользовались упрощенным пропуском и пересекли государственную границу в установленном порядке.

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