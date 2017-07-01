События

12:16 01.07.2017

Попытка боевиков занять новые позиции в "серой зоне" возле Каменки потерпела неудачу, - штаб

Незаконные вооруженные формирования, которые накануне пытались занять новые позиции в так называемой "серой зоне" вблизи н.п. Каменка Ясиноватского района Донецкой области, отошли на исходные позиции, сообщил спикер пресс-центра штабу АТО Антон Миронович.

"Попытка пророссийских НВФ занять новые позиции в так называемой "серой зоне" вблизи н.п. Каменка окончательно потерпела неудачу. Противник, понеся большие потери в живой силе и технике, отошел на свои исходные позиции", - написал он на своей странице у соцсети "Фейсбук" в субботу.

По его словам, на данный момент силы АТО полностью контролируют ситуацию на этом участке линии боевого соприкосновения.

Как сообщалось вечером, 30 июня, боевики зашли в "серую зону" в районе поселка Каменка Донецкой области и попытались занять там позиции.

По словам заместителя командира 72-й отдельной механизированной бригады, подполковника Александра Самарского, противник применил танки, манометры калибра 120мм, "Василек" и САУ. Обстрелы шли со стороны Ясиноватой и Крутой Балки.

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