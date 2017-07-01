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12:13 01.07.2017

В палате представителей США высказались за дискуссии о пересмотре президентских полномочий в сфере объявления войны

Комиссия палаты представителей по бюджетным ассигнованиям Конгресса США одобрила поправку в законопроект о военных расходах, которая предусматривает дебаты о пересмотре полномочий президента США начинать войну, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Поправку предложила конгрессмен-демократ от штата Калифорния Барбара Ли, которая придерживается антимилитаристских взглядов, отмечает АП.

По данным агентства, эта мера направлена на ограничение президентских полномочий в военной области, принятых после теракта 11 сентября 2001 года.

Б.Ли считает, что эти полномочия дают президенту "карт-бланш на развязывание войны".

Конгрессмены, поддержавшие инициативу, также высказались против того, чтобы конгресс США уклонялся от необходимости применять свое конституционное право объявлять войну.

АП отмечает, что вопрос о президентских полномочиях, связанных с правом объявлять войну, прозвучал на фоне все большей вовлеченности США в конфликт в Сирии.

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