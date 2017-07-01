В палате представителей США высказались за дискуссии о пересмотре президентских полномочий в сфере объявления войны
Комиссия палаты представителей по бюджетным ассигнованиям Конгресса США одобрила поправку в законопроект о военных расходах, которая предусматривает дебаты о пересмотре полномочий президента США начинать войну, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Поправку предложила конгрессмен-демократ от штата Калифорния Барбара Ли, которая придерживается антимилитаристских взглядов, отмечает АП.
По данным агентства, эта мера направлена на ограничение президентских полномочий в военной области, принятых после теракта 11 сентября 2001 года.
Б.Ли считает, что эти полномочия дают президенту "карт-бланш на развязывание войны".
Конгрессмены, поддержавшие инициативу, также высказались против того, чтобы конгресс США уклонялся от необходимости применять свое конституционное право объявлять войну.
АП отмечает, что вопрос о президентских полномочиях, связанных с правом объявлять войну, прозвучал на фоне все большей вовлеченности США в конфликт в Сирии.