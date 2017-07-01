Порошенко призвал Эстонское председательство поддержать восстановление суверенитета и территориальную целостность Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Мальту с завершением успешного председательства в Совете ЕС и Эстонию с началом ее председательства с 1 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

П.Порошенко направил письмо-благодарность и поздравление президенту Мальты Мари-Луиз Колейро Прека по случаю успешного завершения председательства Мальты в Совете Европейского Союза.

"Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается европейский проект, благодаря активному участию Мальты и нашему тесному практическому взаимодействию мы сумели достичь исторической вехи в украинско-европейском партнерстве и усилить твердую поддержку ЕС в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской вооруженной агрессией", - отметил П.Порошенко.

Глава государства поблагодарил Мальту за поддержку безвизового режима для граждан Украины. Еще одной общей историей успеха за время председательства Мальты в Совете ЕС стала ратификация Соглашения об ассоциации, которое является ключевым шагом в углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

Глава государства направил также поздравление президенту Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю начала председательства Эстонии в Совете Европейского Союза с 1 июля 2017 года.

П.Порошенко призвал Эстонское председательство и в дальнейшем укреплять отношения Украины с ЕС, способствовать реформам и поддерживать восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. "Мы рассчитываем также на вашу поддержку в выработке следующих амбициозных целей Украины на европейском пути", - отметил президент.

"Глава государства выразил надежду, что председательство Эстонии будет способствовать реализации стремлений украинского народа стать полноправным членом европейской семьи, что в свою очередь отвечает стремлениям Эстонии, как председательствующей страны, сохранять открытость Европы", - отмечено в сообщении.