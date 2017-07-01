Украина поздравляет Канаду с 150-летием

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства и многочисленные украинцы присоединились к интернет-акции к 150-летию Канады, сообщает посольство Украины в Канаде.

В течение последней недели посольство собирало на своей странице в Facebook ответы украинцев на вопрос "Что для меня Канада?" К акции присоединились сотни украинцев, среди которых президент, премьер-министр, политики и общественные деятели.

П.Порошенко в своем поздравлении отметил стремление обоих народов жить в свободном мире: "Я рад, что особое партнерство между нашими странами и искренняя дружба между нашими народами основываются на твердом стремлении к свободе и демократии".

В. Гройсман описал свое отношение к Канаде так: "Настоящий друг, партнер и союзник".

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив напомнил о Соглашении о свободной торговле между Украиной и Канадой, которое вступит в силу 1 августа.

Вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе написала, что "политическая, экономическая и гуманитарная поддержка Канады в эти сложные времена никогда не будет забыта украинским народом".

Министр иностранных дел Павел Климкин с благодарностью напомнил о 1,3 млн канадцев, имеющих украинские корни: "Это страна, где многие поколения украинцев чувствуют себя как дома".

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил вклад Канады в реформу правоохранительных органов Украины, в частности, создание Национальной полиции: "Канада - это эффективный лоббист Украины и ее права на свободу и независимость на международном уровне".

Мэр Киева Виталий Кличко разместил свое фото в канадской хоккейной форме во время празднования Дня Канады в Киеве на прошлой неделе и рассказал о своем недавнем визите в Торонто, который является городом-побратимом Киева. "Мы договорились об эффективном сотрудничестве, студенческих обменах и бизнес-связях", - написал он.

К интернет-инициативе присоединились многочисленные украинцы, проживающие в Канаде.

1 июля отмечается 150 лет со времени образования Канады, формально провозглашенного Актом о британской Северной Америке.