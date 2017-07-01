Боевики вновь обстреляли жилые кварталы Марьинки

Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжающихся обстрелах со стороны НВФ ОРДО мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения из оружия, запрещенного Минскими договоренностям, несмотря на объявленное перемирие в период сбора урожая.

"Так, ночью 30-го июня, во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков снова попали жилые кварталы населенного пункта", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, размещенном на странице штаба АТО в соцсети Фейсбук.

Там проинформировали, что возле жилого дома по улице Шевченко упал, но не разорвался 122 мм артиллерийский снаряд. На улице Прокофьева в стену жилого дома попала 82 мм мина. В доме по улице Карла Маркса 120 мм мина повредила крышу.

"К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", - отмечено в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что такие действия руководства ОРДО "свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.