В Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных тлеющих очагов

Пожар на территории лесничества в зоне отчуждения Киевской области (Чернобыльской зоне) локализован на площади 7 га, однако продолжается тушение отдельных тлеющих очагов, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения 29 июня в 12.35 на территории ДСП "Северная Пуща" (Лубянское лесничество, квартал 336, 337) при проведении технологической рубки леса для прокладки железнодорожного пути произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки на площади около 25 га. Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил площадь пожара удалось уменьшить с 25 га до 7 га. 30 июня в 20.15 пожар на площади 7 га локализован", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

По состоянию на 7.00 1 июля продолжается тушение отдельных тлеющих очагов.

В ГСЧС уточнили, что к тушению пожара привлечены 28 ед. тех. и 102 чел., из них от ведомства – 11 ед. тех., 43 чел., вертолет МИ-8.