Заместителю городского головы в Одесской области сообщили о подозрении в представлении недостоверных сведений в декларации

В Одесской области заместителю городского головы сообщили о подозрении в представлении недостоверных сведений в декларации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Во вторник, 27 июня, заместителю городского головы в Одесской области сообщили о подозрении в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации. Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 366-1 УК Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В ходе расследования прокуратура региона совместно с Управлением СБУ в области и Нацполицией установила факт подачи недостоверных данных в электронной декларации.

Прокуратурой Одесской области установлено, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований подозреваемый с мая 2014 по апрель 2017 был единственным учредителем частного предприятия с уставным капиталом 1 млн грн.

При этом, при подаче электронной декларации за 2016 служащий умышленно не указал о принадлежащих ему корпоративные права.

Досудебное расследование продолжается.