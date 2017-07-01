В западных областях Украины остаются обесточенными 80 населенных пунктов

В трех западных областях Украины на утро субботы остаются обесточенными, в результате сложных погодных условий с 29 на 30 июня, 80 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"30 июня возобновлено электроснабжение 801 населенного пункта в десяти областях, а именно: Хмельницкая - 233, Волынская - 218, Львовская - 102, Черновицкая - 76, Тернопольская - 69, Винницкая - 37, Житомирская - 28, Ровенская - 22, Киевская - 15 и Луганская - 1, которые были обесточены с 29 на 30 июня в результате сложных погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

По состоянию на 7.00 1 июля остаются обесточенными 80 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская - 33, Хмельницкая - 29 и Волынская - 18.