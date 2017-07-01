Один украинский военный погиб, девятеро получили ранения в результате 35 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки на Донбассе

Боевики за минувшие сутки 35 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

"За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий ВС Украины, к сожалению, погиб. Трое бойцов сил АТО получили ранения, еще шестеро - боевых травм", - говорится в сообщении.

На приморском направлении боевики активизировались в западном пригороде Донецка, где интенсивно обстреливали опорные пункты ВСУ на подступах к Красногоровке и Марьинке. НВФ использовали почти весь спектр имеющегося у них вооружения: от стрелкового оружия и гранатометов, к БМП, минометов различных калибров и ствольной артиллерии калибра 122-мм. Во время этих обстрелов несколько вражеских боеприпасов попали в жилые кварталы Марьинки. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Обстоятельства и последствия выясняются.

Также на этом направлении под минометный огонь боевиков вчера вечером попали украинские опорные пункты вблизи Широкино и Водяного. Кроме того, обстрелы зафиксированы в районе Гнутово и Лебединского, где НВФ неоднократно в течение суток применяли разнообразное пехотное вооружение.

На донецком направлении в течение пятницы самой напряженной ситуация была вблизи Авдеевки и Каменки. Там боевики систематически били из стрелкового оружия и гранатометов, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов и тому подобное. В районе Каменки снова вели огонь вражеские танки. С заходом солнца ситуация там несколько стабилизировалась. Однако НВФ активизировались на других участках фронта, в частности в северном пригороде Горловки и на Светлодарской дуге. Опорные пункты ВСУ возле Зайцево боевики несколько раз обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружение, а также минометов калибров 120 и 82-мм, они накрывали украинских военнослужащих, которые держат оборону возле Луганского.

На луганском направлении только в районе Новоалександровки еще в первой половине дня по позициям ВСУ открывал огонь снайпер боевиков.