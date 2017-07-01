События

06:47 01.07.2017

Боевики угрожали наблюдателям ОБСЕ из-за поздравления с Днем Конституции Украины

Боевики "ЛНР" угрожали международным наблюдателям из-за поздравления местных жителей с Днем Конституции, сообщили в ОБСЕ.

"На территории так называемой "ЛНР" двое вооруженных боевиков угрожали наблюдателям миссии ОБСЕ, обвинив их в том, что те приветствовали местных жителей с Днем Конституции Украины", – говорится в отчете на сайте миссии в пятницу.

Инцидент произошел в п. Веселая Гора 29 июня.

Согласно отчету, двое боевиков примерно 25-30 лет в камуфляжной одежде без знаков отличия и в черных балаклавах, закрывающих их лица, были вооружены автоматами. Они подошли к наблюдателям миссии и спросили, приветствовали ли они местных жителей с Днем Конституции накануне. Боевики сказали, что будут стрелять в сотрудников ОБСЕ, если такое повторится.

Наблюдатели покинули этот район и сообщили о происшествии в СЦКК.

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Интерфакс-Украина
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