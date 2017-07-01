События

05:46 01.07.2017

На время асфальтирования ул. Маршала Тимошенко движение транспорта на ул. Маршала Тимошенко частично ограничат, троллейбусы №№ 24, 47 изменят маршрут – КГГА

На время асфальтирования ул. Маршала Тимошенко в Киеве будет частично ограничено движение транспорта, а также изменены движения троллейбусных маршрутов №№ 24, 47, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 23:00 1 июля до 6:00 2 июля в связи с ремонтом дорожного покрытия на ул. Маршала Тимошенко, на участке от просп. Оболонского к просп. Героев Сталинграда, частично ограничат движение транспорта в направлении Минской площади", – говорится в сообщении на сайте мэрии в пятницу со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Вместе с тем, в КП "Киевпастранс" сообщили на время асфальтирования проезжей части ул. Маршала Тимошенко вносятся изменения в движение троллейбусных маршрутов №№ 24, 47.

На указанный период движение троллейбусов будет организовано: маршрут № 24 – "просп. Свободы - ул. Ивашкевича - ул. Луговая - ул. Маршала Тимошенко - ул. Зои Гайдай - ул. Героев Днепра - просп. Героев Сталинграда - ул. Северная"; маршрут № 47 – "ул. Милославская - просп. Маяковского - ул. Ватутина - мост Фукс - ул. Героев Сталинграда - ул. Архипенко - ул. Иорданская - ул. Маршала Малиновского - ул. Маршала Тимошенко - ул. Зои Гайдай - ул. Героев Днепра - просп. Героев Сталинграда - ул. Северная".

С расписанием движения наземного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте КП "Киевпастранс".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Один украинский военный погиб, девятеро получили ранения в результате 35 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки на Донбассе

Вооруженный человек открыл огонь в Нью-Йоркском госпитале

ГПУ объявила о новых подозрениях Януковичу, Захарченко, Якименко по "делам Майдана" в 2014

Гужву вызвали в Генпрокуратуру на допрос

В зоне отчуждения ЧАЭС продолжается тушение пожара на площади 8га

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за боевых действий вновь прекращено электроснабжение ДФС, в Авдеевке отсутствует централизованное водоснабжение

Боевики угрожали наблюдателям ОБСЕ из-за поздравления с Днем Конституции Украины

В ООН одобрили сокращение бюджета миротворческих операций на $600 млн

Дело Охендовского имеет достаточно доказательств для передачи в суд – НАБУ

Нафтогаз считает некорректными расчеты Газпрома по отдельному решению Стокгольмского арбитража – Витренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА