Дело Охендовского имеет достаточно доказательств для передачи в суд – НАБУ

Детективы Антикоррупционного бюро считают, что дело в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского имеет достаточно доказательств для передачи в суд, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"По мнению детективов антикоррупционного бюро, по моему мнению, дело в отношении Центральной избирательной комиссии имеет достаточно доказательств для передачи дела в суд для рассмотрения по существу. Но было принято другое решение: было остановлено производство до получения ответа на запрос о международной правовой помощи. Надеюсь, что после получения этого ответа будет решение окончательно принято", - говорится в сообщении на сайте "5 канала" в пятницу вечером со ссылкой на заявление А.Сытника.

Также глава НАБУ добавил, что кроме М.Охендовского, будут и другие подозреваемые по делу "черной бухгалтерии".

"Никто не знает истинных объемов так называемой" черной бухгалтерии ". То есть у нас есть определенные документы, которые были переданы генералом СБУ Трепаком: это там десятая, или сотая часть этих "черновых" записей, мы этого не знаем ...основная часть этих фактов расследуется в управление Горбатюка, и поэтому было принято решение об объединении этих расследований. Поэтому, я думаю, что ряд подозреваемых будут реализованы в этом производстве", - уточнил А.Сытник.