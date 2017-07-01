Нафтогаз считает некорректными расчеты Газпрома по отдельному решению Стокгольмского арбитража – Витренко

В "Нафтогаз Украина" считают, что в Газпроме некорректно посчитали сумму исков украинской стороны по "отдельному решению" Стокгольмского трибунала, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Газпром наконец-то публично признал, что они не удовлетворены решением Стокгольмского арбитража и будут его опротестовывать. Очевидно, что полностью проиграв по "бери-или-плати", а речь шла о сумме более $40 млрд., Газпром не может быть рад по этому поводу. Тем более, что арбитражный трибунал признал наше право на пересмотр цены и получение компенсации за переплаты", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Ю.Витренко подчеркнул, что это удар не только для Газпрома, а для России в целом - ведь международный трибунал признал, что на протяжении многих лет Россия выставляла Украине неразумно избыточные требования.

"Другими словами, Россия всем рассказывала, как она субсидирует Украину, а, на самом деле, условия поставки российского газа были кабальными для Украины. Но, несмотря на понятное недовольство Газпрома, у меня лично были сомнения, что Газпром будет оспаривать решение трибунала. И дело даже не в том, что они таким образом признают поражение. Дело в том, что решение арбитражного трибунала мне лично кажется достаточно обоснованным", написал он.

Главный коммерческий директор считает, что в любом случае, данный протест Газпрома не остановит исполнение решения арбитражного трибунала, а новость о том, что трибунал присудил $1,7 млрд. долга Нафтогаза перед Газпромом - "утка".

"Если почитать внимательно, что сказал Миллер, то речь идёт об оценках самого Газпрома, а не трибунала. Могу напомнить, что сам Газпром заявлял, что в решении нет конкретных цифр, и что они с юристами анализируют решение и сами делают расчёты", отметил Ю.Витренко.

Он уточнил, что по оценке Газпрома получается сумма выигрыша Нафтогаза по требованию о пересмотре цены на уровне $1,3 млрд. (разница между недоплаченной суммой за поставленный газ с процентами и $1,7 млрд, о которых заявили в Газпроме).

"У нас другие оценки. $1,3 млрд. - немаленькая сумма, но мы считаем, что в рамках пересмотры цены мы выиграли у Газпрома большую сумму. При этом важно не забывать, что у нас скоро должно быть решение по нашему транзитному иску. По нему мы требуем более $12 млрд. компенсации за недоплату за транзит, а также гораздо более высокую плату за транзит до конца 2019 года. А Газпром от нас требует всего 7 млн, то есть в тысячи раз меньшую сумму. Может именно опасение проиграть и по этому иску заставляет Газпром обжаловать текущее решение трибунала?", подчеркнул Ю.Витренко.

Он подытожил, что Арбитражный трибунал вынес "отдельное решение", а не "предварительное решение", как заявляют в Газпроме, и это решение является окончательным в части неудовлетворения требований Газпрома по взысканию с Нафтогаза оплаты в рамках принципа "бери-или-плати".