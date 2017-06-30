События

23:45 30.06.2017

Вооруженный человек открыл огонь в Нью-Йоркском госпитале

Полиция в Нью-Йорке заявила в пятницу, что один нападавший был убит после сообщения о стрельбе в больнице Бронкса.

По предварительным данным, в результате стрельбы есть пострадавшие. Официально их число не сообщается. По неофициальным данным, пострадали три врача.

Сообщается, что стрельбу устроил вооруженный мужчина, одетый в докторский халат. По данным полиции, сейчас он мертв.

Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что медперсонал госпиталя забаррикадировался в различных помещениях здания.

По словам представителя полиции, власти отреагировали на сообщения о "расстреле нескольких человек" в больнице Бронкс-Ливан.

Дж. Питер Дональд, представитель Нью-Йоркского полицейского управления, разместил в Twitter, что один стрелок был мертв в больнице.

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