Вооруженный человек открыл огонь в Нью-Йоркском госпитале
Полиция в Нью-Йорке заявила в пятницу, что один нападавший был убит после сообщения о стрельбе в больнице Бронкса.
По предварительным данным, в результате стрельбы есть пострадавшие. Официально их число не сообщается. По неофициальным данным, пострадали три врача.
Сообщается, что стрельбу устроил вооруженный мужчина, одетый в докторский халат. По данным полиции, сейчас он мертв.
Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что медперсонал госпиталя забаррикадировался в различных помещениях здания.
По словам представителя полиции, власти отреагировали на сообщения о "расстреле нескольких человек" в больнице Бронкс-Ливан.
Дж. Питер Дональд, представитель Нью-Йоркского полицейского управления, разместил в Twitter, что один стрелок был мертв в больнице.
“She wants me to thank people,” Ms. Williams said. “I’m going to try.” This is New York. @jimdwyernyt https://t.co/veBGCzNHQZ— J. Peter Donald (@JPeterDonald) 21 июня 2017 г.