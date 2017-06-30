Военнослужащие ВСУ остаются на своих позициях в зоне проведения АТО

Распространенная в сети Интернет информация, что якобы военнослужащие мотопехотной бригады оставили позиции морских пехотинцев вблизи Водяного, является дезинформацией, сообщили в мобильной пресс-группе ОТУ "Мариуполь".

"Недавно нам звонили ребята из морской пехоты, которые возмущены тем, что в сети Интернет появилась информация, что мы якобы оставили их позиции российским наемникам. Я хочу заверить всех, что мы пехотинцы, позиций, которые недавно удерживали морпехи вблизи Водяного, не оставляли, а наоборот - хоть нам и мешает враг, однако метр за метром создаем и дообустраиваем новые", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук в пятницу вечером со ссылкой на заявление военнослужащего "Горец".

Вместе с тем, на одном из опорных пунктов в ОТУ "Мариуполь", военнослужащие мотопехотной бригады рассказали, что враг с территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям редко соблюдает перемирие и осуществляет обстрелы позиций ВСУ в ночное время.

Военнослужащие подразделения мотопехотной бригады продемонстрировали неприкосновенность опорных пунктов вблизи села Водяное на приморском направлении.

Офицер мотопехотной бригады Александр сообщил, что на передовой военнослужащие обеспечены всем необходимым, имеют достаточно питьевой воды и продуктов питания. Он также рассказал об отношениях военных и жителей поселка.

"На сегодняшний день со стороны временно подконтрольной НВФ обстрелы продолжаются и враг обстреливает и село и наши позиции в ночное время. Военные нашей бригады поддерживают отношения с местным населением поселка Водяное, которых сегодня насчитывается 12 человек. Мы помогаем им в доставке питьевой и технической воды, продуктов питания. Зато местные нас в летнюю жару балуют овощами и фруктами, зеленью и всевозможными огородными культурами, выросшими на приусадебных участках, уцелевших от обстрелов", рассказал офицер.

Вместе с тем, военный уточнил, что распространенная информация о пророссийском настрое всего населения Донетчины это неправда.

"Люди говорят, что здесь все население Донецкой области пророссийское. Это не совсем так, ведь здесь тоже проживают люди, которые болеют за Украину, за ее землю, и ждут когда придет украинская армия и освободит от пророссийских бандформирований Донецкую и Луганскую области. Им уже надоело жить в таких условиях, в руинах без света и воды, без продуктов питания, поэтому они с большим нетерпением ждут мир", добавил офицер.