Киев требует от Москвы допустить украинских консулов к незаконно удерживаемым в РФ гражданам Украины

Министерство иностранных дел Украины требует от Москвы обеспечить доступ украинских консулов к незаконно удерживаемым в России Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Рустему Ваитову, Руслану Зейтуллаеву, Ферат Сайфуллаевой и другим незаконно удерживаемым гражданам Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, МИД выражает решительный протест в связи с системными отказами российской стороны предоставить консулу Украины разрешение на посещение незаконно удерживаемых в Российской Федерации граждан Украины.

"Министерство расценивает необоснованные и составленные по единому образцу отказы в праве консульского должностного лица посетить незаконно заключенных украинцев как грубое нарушение взятых на себя Российской Федерацией международных обязательств, а также - положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией 1993 года", - сказано в сообщении.

В МИД отмечают, что сознательное пренебрежение правом консула на посещение соотечественников в учреждениях их содержания свидетельствует о намерении Москвы "скрыть факты бесправия и политической направленности дел в отношении граждан Украины".

"МИД Украины требует от Российской Федерации безотлагательно обеспечить беспрепятственный доступ консульских должностных лиц Украины к незаконно удерживаемым Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Рустему Ваитову, Руслану Зейтуллаеву, Ферат Сайфуллаевой, а также другим незаконно удерживаемым в России гражданам Украины", - сказано в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.