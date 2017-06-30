События

19:54 30.06.2017

Генпрокуратура объявила о новых подозрениях Януковичу, Захарченко, Якименко и ряду других экс-чиновников по "делам Майдана" в 2014– Луценко

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины уведомил об изменении ранее сообщенных подозрений и о новых подозрениях по преступлениям, совершенным в период с 18 по 20 февраля 2014 года против протестующих на Майдане Независимости в центре Киева бывшим высокопоставленным чиновникам режима экс-президента Виктора Януковича, в том числе и ему самому, сообщает генпрокурор Юрий Луценко.

В пятницу вечером в своей странице в соцсети Фейсбук Ю.Луценко написал, что были предъявлены новые и изменены предыдущие подозрения в совершении преступлений В.Януковичу, министру внутренних дел Виталию Захарченко, заместителю министра внутренних дел Украины Виктору Ратушняку, главе Службы безопасности Украины Александру Якименко, замглавы СБУ – экс-главе Антитеррористического центра при СБУ Владимиру Тоцкому, заместителю начальника - начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве Петру Федчуку в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в указанный период в центральной части Киева относительно митингующих, в составе организованной преступной группы.

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Интерфакс-Украина
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