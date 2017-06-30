События

19:38 30.06.2017

Площадь пожара в Чернобыльской зоне удалось уменьшить с 25 га до 7 га

На территории лесничества в зоне отчуждения Киевской области (Чернобыльской зоне) по состоянию на 18:00 пятницы спасателям удалось сократить площадь пожара с 25 га до 7 га, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ГСЧС, в Чернобыльской зоне продолжается тушение пожара. Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует.

Всего к тушению пожара привлечено 36 единиц техники и 125 человек личного состава, в том числе вертолет Ми-8 и 2 самолета Ан-32П от ГСЧС.

Авиацией ГСЧС сброшено около 184 тонн воды (41 сброс).

Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.

Как сообщалось, 29 июня в 12:35 в Чернобыльской зоне на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га .

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Интерфакс-Украина
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