Гужву вызвали в Генпрокуратуру на допрос

Руководитель интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сообщил, что его вызвали 19 июля в Генеральную прокуратуру на допрос по делу о расстрелах на Майдане.

"При выходе с телеканала 112, где я был сегодня на эфире, ко мне подошли два человека, представились сотрудниками СБУ и вручили мне повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что раньше его "к этому делу не привязывали".

"Повестки при выходе с эфиров также еще никогда не вручали. Ну что ж, сходим, поговорим", – отметил И.Гужва.

Он также обнародовал своей странице в соцсети фотокопию повестки. В документе указано, что И.Гужве 19 июля в 10:00 необходимо явиться в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры по ул.Борисоглебская, 18.

Как сообщалось, И.Гужва был задержан вечером 22 июня в Киеве. По словам генпрокурора Юрия Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения. Утром 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Украины Дмитрий Линько подтвердил, что И.Гужва требовал от него деньги.

В тот же день пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что руководителя интернет-издания "Страна.ua" И.Гужву и его посредника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в крупных размерах). Вечером И.Гужве было вручено уведомление о подозрении в совершении этого преступления.

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для И.Гужвы меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс грн.

26 июня адвокат И.Гужвы, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила, что замглавреда "Страна.UA" Светлана Крюкова внесла залог.

27 июня И.Гужва вышел из Лукьяновского следственного изолятора Киева.