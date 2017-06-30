Куриные яйца в США подешевели до минимума за 10 лет

Куриные яйца в США подешевели до минимума за десять лет для этого времени года из-за резко возросшего в последние месяцы предложения.

По данным Бюро учета трудовых ресурсов США, средняя цена дюжины яиц в розничных магазинах в мае составила $1,41 и была самой низкой с 2006 года.

Товарные запасы выросли настолько, что министерство сельского хозяйства США прогнозирует самое значительное падение цен на яйца из всех категорий продуктов в 2017 году - примерно на 6%, пишет The Alabama News Center. Птицеводство - главное направление АПК Алабамы.

В целом продовольствие в США, как ожидается, подорожает на 2% в этом году.

В 2015 году в США разразилась эпидемия птичьего гриппа, из-за которой погибли или были уничтожены миллионы несушек, к сентябрю 2015 года цены подскочили до исторического максимума - около $2,97 за дюжину. Однако с тех пор они упали на 52%.

"Какое-то время рынок изголодался по яйцам, а теперь он тонет в них, настолько их стало много", - заявил агентству Bloomberg глава консалтинговой фирмы FarmEcon Том Элам.

По оценкам Минсельхоза США, производство куриных яиц в стране вырастет на 1,3% в 2017 году - до 8,83 млрд дюжин, максимума за весь период наблюдений (с 1992 года). В 2018 году предложение, вероятно, превысит 8,9 млрд дюжин.