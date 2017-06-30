События

15:53 30.06.2017

Взносы РФ в бюджет Совета Европы приостановлены до полного восстановления полномочий делегации России в ПАСЕ

Москва приостанавливает уплату взноса в Совет Европы до полного восстановления полномочий делегации Федерального Собрания России, заявляют в МИД РФ.

"С учетом происходящего Российская Федерация приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте дипведомства.

"При этом Российская Федерация продолжает полноценно работать в Совете Европы, включая выполнение обязательств по конвенциям, в которых она принимает участие", - подчеркивается в заявлении.

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