Порошенко примет участие в церемонии прощания с бывшим канцлером ФРГ Колем

Президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Страсбург для участия в европейской церемонии почтения памяти выдающегося немецкого политика, канцлера ФРГ в 1982-1998 годах Гельмута Коля.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, визит П.Порошенко в Страсбург состоится субботу, 1 июля.

Как сообщалось, экс-канцлер ФРГ Г.Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Церемония прощания с усопшим пройдет в здании Европарламента в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с "канцлером германского единства", как называют Г.Коля соотечественники, начнется в 11 часов и будет продолжаться два часа. На церемонии запланированы выступления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Европарламента Антонио Таяни, главы Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего президента США Билла Клинтона.

Затем гроб с телом покойного вертолетом будет доставлен из Страсбурга в Германию. Машина приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего гроб отвезут в собор города Шпайер (земля Рейнланд-Пфальц), где состоится панихида и процедура прощания с воинскими почестями. Согласно последней воле Г.Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.