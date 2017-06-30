Дефицит персонала в Японии в мае достиг максимума за 43 года

На каждых 10 японцев, активно ищущих работу, в мае приходилось почти 15 вакансий, дефицит персонала в стране достиг максимума с февраля 1974 года, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Соотношение числа вакансий и соискателей в мае повысилось третий месяц подряд - на 0,01 процентного пункта, до 1,49%. Индикатор превысил значения, наблюдавшиеся в начале 1990-х годов, во время бума японской экономики.

Данные говорят об усиливающихся проблемах японской экономики в связи со старением и сокращением населения. Число предложений работы в прошлом месяце снизилось на 0,1%, но количество претендующих на них японцев сократилось намного заметнее - на 0,9%. Больше всего сотрудников не хватает в промышленности, на транспорте и на почте.

Вместе с тем уровень безработицы в Японии вырос в мае до 3,1% с поправкой на сезонные колебания с 2,8% в апреле, объявило в пятницу министерство внутренних дел и связи.