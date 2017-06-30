Реформирование Минобороны и ВСУ практически по всем направлениям идет планово и успешно

Демократические реформы в Украине, в том числе и преобразования в Министерстве обороны и Вооруженных силах страны, имеют полное понимание и поддержку со стороны представителей Североатлантического альянса, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы обсудили вопросы, связанные с реформированием Вооруженных сил Украины. У нас сегодня работает мощная группа экспертов НАТО, которые помогают нам реформировать войско. Вместе с ними мы подготовили все необходимые документы планирующего характера, последний из которых - "Программа развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года", - сказал С.Полторак в Брюсселе, сообщает в пятницу Минобороны Украины.

По его словам, сейчас на стадии завершения находится проект закона Украины "О секторе безопасности и обороны", в котором будут закреплены все документы и предыдущие решения, которые были приняты. В частности, по реформированию Вооруженных сил Украины, а также Стратегического оборонного бюллетеня.

Подводя итоги визита в штаб-квартиру НАТО, С.Полторак отметил, что в рамках работы состоялось обсуждение хода реформирования украинской армии, состояния работы трастового фонда, а также пакета комплексной помощи, который был принят в Польше.

"У нас практически по всем направлениям работа идет планово и успешно. По некоторым из них планируем ускорить работу", - сообщил министр обороны.

Также С.Полторак прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

"Почему-то многие считают, что вступление в НАТО - это дело только Министерства обороны и Вооруженных сил. Вместе с тем, членство в Альянсе - это дело всей страны, ведь предпосылкой к членству является не только готовность Вооруженных сил соответствовать стандартам Альянса, но и готовность общества. Поэтому мы должны построить демократическое, европейское государство - и это дело всех и каждого", - подчеркнул министр обороны Украины.