В Одесской области СБУ разоблачила коррупционную схему таможенников

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Государственной фискальной службы разоблачили коррупционную схему, организованную должностными лицами таможенного поста "Аккерман" Одесской таможни.

Как сообщила пресс-служба управления СБУ в Одесской области, на пункте пропуска "Маяки - Удобное – Паланка" таможенники систематически получали деньги с граждан Украины за беспрепятственный ввоз транспортных средств с иностранной регистрацией.

"При отказе от уплаты денежного вознаграждения чиновники искусственно затягивали пропуск транспортных средств или создавали условия для нецелесообразности его перемещения в Украину. Денежные средства, собранные за сутки аккумулировались старшими смены и в дальнейшем передавались руководству таможенного поста", - рассказали в пресс-службе.

"Такса" за ввоз автомобиля составляла от 1,5 тыс. грн. и зависела от стоимости машины.

Оперативники спецслужбы задержали главного инспектора после получения им очередного "транша" в размере 3 тыс. грн. Взяточнику сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В ходе обыска служебных помещений пункта пропуска в тайниках сотрудники СБУ изъяли "Черную кассу". Задержаны еще двое инспекторов указанного таможенного поста, причастных к функционированию преступной схемы.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников коррупционной схемы.