События

08:43 30.06.2017

В Одесской области полицейские задержали руководителя лесхоза и должностных лиц Госаудитслужбы на взятке

Правоохранители на взятке задержали директора лесхоза и трех вымогателей – должностных лиц Южного офиса Госаудитслужбы, которые требовали 30 тыс. грн за положительный акт проверки деятельности лесного хозяйства.

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, с целью передачи неправомерного вознаграждения проверяющим инспекторам руководитель лесхоза собрал деньги со своих подчиненных.

27 июня, во время передачи взятки, оперативники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции и следователи прокуратуры Одесской области задержали "дуэт" аудиторов и руководителя лесного хозяйства.

Инспекторам грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а директору лесхоза - ч. 1 ст. 369 и ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Все фигуранты дела задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Интерфакс-Украина
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