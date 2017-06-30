В чернобыльской зоне продолжается тушение пожара площадью 25га

По состоянию на 7 часов утра пятницы продолжается тушение пожара в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составляет около 25 га.

К тушению пожара привлечены 125 чел. личного состава и 36 ед. техники, из них от ГСЧС 63 чел. личного состава и 16 ед. техники, в том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П.

Как сообщалось, 29 июня в 12:35 произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки в Зоне отчуждения, предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги.