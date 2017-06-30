США внесли в санкционный список по КНДР китайскую компанию и двух граждан Китая

Соединенные Штаты внесли в санкционный список по Северной Корее двух граждан Китая и одну китайскую компанию, сообщил Минфин США.

Как отмечается в распространенном в четверг сообщении ведомства, под санкциями оказались граждане Сунь Вэй и Ли Хунжи. Также в санкционном списке оказалась компания - морской перевозчик Dalian Global Unity Shipping Co.

Между тем, на брифинге в Белом доме в четверг глава Минфина США Стивен Мнучин разъяснил, что теперь указанным лицам и компании будет перекрыт доступ к американской финансовой системе. "Мы предприняли эти шаги, чтобы показать, что мы настроены серьезно", - сказал глава ведомства.

Отвечая на вопрос о том, являются ли эти шаги "сигналом" Китаю, С.Мнучин сказал: "Это не послание Китаю, мы работаем с ними".

По словам главы Минфина, США будут вводить санкции в отношении лиц и компаний, сотрудничающих с КНДР, "будь они из Китая или откуда-то еще".