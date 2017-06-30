Новый бронированный катер "Гюрза-М" спущен на воду

На киевском заводе "Кузница на Рыбальском" был спущен на воду малый артиллерийский бронированный катер типа "Гюрза-М", сообщило управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

"По флотской традиции, о новое судно, которое спускают на воду, должны разбить бутылку с шампанским, и это обязательно должна сделать женщина, которая потом и становится крестной матерью корабля. Крестной матерью "Гюрзы-М" стала народная артистка Украины, победительница "Евровидения-2004" певица Руслана", - отмечено в сообщении.

Катер "Гюрза-М" полностью бронированный, имеет на вооружении пушку, пулемет и ракетные комплексы. Также он предназначен для несения боевой вахты в прибрежной морской полосе, патрулирования, охраны водных рубежей, борьбы с малоразмерными судами противника, защиты береговых стационарных и плавучих объектов и сооружений, содействия десантным и пограничным группам, обеспечения безопасности мореплавания.

Командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко во время торжественного спуска на воду катера отметил, что пополнение катерного состава флота укрепит обороноспособность нашего государства и усилит защиту страны с морского направления.