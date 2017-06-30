Прокуратура добивается ужесточения наказания координатора организации "Юго-восток" Апухтина

Прокуратура Харьковской области обжаловала приговор, вынесенный Киевским райсудом города организатору и координатору организации "Юго-восток" Юрию Апухтину.

"Подана апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции. Мы просим ужесточить наказание и приговорить Апухтина к 8 годам лишения свободы", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 23 мая 2017 г. Киевский райсуд Харькова признал виновным организатора и координатора организации "Юго-восток" Юрия Апухтина в организации массовых беспорядков, которые сопровождались погромами (ч. 1 ст. 294 УК Украины) и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины и захвату государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и приговорил его к 6 годам лишения свободы.

В соответствии с "законом Савченко" срок пребывания в СИЗО (30 апреля -7 мая 2014г, и с 19декабря 2014г. по 23 мая) суд зачел в срок отбывания наказания по формуле "день за два".

Адвокат Ю.Апухтина Дмитрий Тихоненков заявил, что считает приговор необоснованным и на него будет подана апелляция.

В ходе досудебного расследования было установлено, что Ю.Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской облгосадминистрации. Он неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, непризнанию существующей государственной власти, созданию "Харьковской народной республики" и так называемой "Конституции ХНР".

В январе 2015 г. обвинительный акт в отношении Ю.Апухтина был направлен в суд.

Киевский райсуд вернул обвинительный акт в прокуратуру для устранения недостатков. Представители гособвинения утверждали, что акт полностью соответствует уголовно-процессуальному законодательству и обжаловали постановление суда первой инстанции в апелляционном суде.

19 марта 2015 г. апелляционный суд Харьковской области вернул обвинительный акт в отношении Ю.Апухтина для рассмотрения по сути в суде первой инстанции.

Гособвинитель Максим Мозговой в ходе прений попросил суд назначить Ю.Апухтину максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемыми ему статьями, в виде 8 лет лишения свободы.

Обвиняемый и защита утверждали, что обвинения необоснованны, и просили вынести оправдательный приговор.