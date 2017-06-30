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03:45 30.06.2017

НАТО благодарна Украине за участие в миссии альянса в Афганистане – генсек

Министр обороны Украины Степан Полторак участвовал в министерском совещании государств-партнеров небоевой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и подтвердил помощь Украины Афганистану, заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО в Афганистане останется, и мы увеличим наше присутствие. Мы благодарны Украине за то, что это страна, которая вносила вклад в наши миссии в Афганистане. Она делает это на протяжении многих лет. Я встречался с министром Полтораком и выразил ему лично благодарность", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по завершении совещания министров обороны НАТО и государств-партнеров альянса.

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Интерфакс-Украина
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