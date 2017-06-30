События

03:43 30.06.2017

На ул. Протасов Яр в Киеве будет ограничено движение транспорта в ночь на 1 июля

С 20:00 30 июня до 7:00 1 июля на ул. Протасов Яр в Киеве будет ограничено движение транспорта в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет ограничено на участке от ул. Соломенской до горнолыжного комплекса "Протасов Яр".

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Одесской области СБУ разоблачила коррупционную схему таможенников

Площадь пожара в чернобыльской зоне удалось сократить вдвое

Более 800 населенных пунктов в 10 областях остались без света

В чернобыльской зоне горит 25 га леса

ЕВС оповестил Украину о штрафе в связи с отказом допустить россиянку Самойлову на "Евровидение"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Миноборазования пояснили, когда могут возникать трудности с регистрацией абитуриентами электронных кабинетов

В Харьковской области в пруду утонул 8-летний ребенок

Международный совет по зерну снизил прогноз мирового сбора зерна в этом году

Вода в карпатских реках поднимется в пятницу из-за осадков, есть угроза схождения сели

В Одесской области полицейские задержали руководителя лесхоза и должностных лиц Госаудитслужбы на взятке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА