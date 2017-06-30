На ул. Протасов Яр в Киеве будет ограничено движение транспорта в ночь на 1 июля

С 20:00 30 июня до 7:00 1 июля на ул. Протасов Яр в Киеве будет ограничено движение транспорта в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет ограничено на участке от ул. Соломенской до горнолыжного комплекса "Протасов Яр".

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.