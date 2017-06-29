Пресс-секретарь Белого дома объяснила резкие слова Трампа в адрес журналистов тем, что он "всегда дает сдачи"

Президент США Дональд Трамп всегда дает сдачи, когда его атакуют, и журналистов не должно это удивлять, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент постоянно подвергается атакам, в том числе персональным... И он ясно дал понять, что когда его атакуют, он будет давать сдачи", - сказала она в четверг на брифинге, комментируя скандал с твитом президента США Д.Трампа, в котором он резко и, по мнению большинства, оскорбительно высказался о телеведущих MSNBC.

"Американский народ избрал того, кто является жестким, умным бойцом. Это Дональд Трамп. Не думаю, что кого-то должно удивлять, что он отвечает огнем на огонь", - сказала С.Сандерс.

Она отметила, что шоу Morning Joe, которое ведут Мика Бжезински и Джо Скарборо неоднократно позволяло себе личностные нападки в адрес президента и членов его команды, употребляя такие выражения как "психически больной" и "лжец".

"Если бы это случилось с предыдущей администрацией... то в СМИ сказали бы: ужас, остановитесь! Но никто этого не делает", - заключила С.Сандерс.

Ранее многие журналисты, а также парламентарии осудили утренний твит Д.Трампа. Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан назвал твит президента США "неподобающим".

"Я слышал, что на низкорейтинговой программе Morning Joe плохо обо мне говорят (больше ее не смотрю). Тогда как сумасшедшая Мика с низким IQ вместе с психопатом Джо провели в Мар-о-Лаго (резиденция Д.Трампа в Майями - ИФ) три ночи в канун Нового года и настаивали присоединиться ко мне. У нее от подтяжки лица сильно шла кровь. Я сказал нет!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере" ранее в четверг.