События

22:22 29.06.2017

Семерак о пожаре в чернобыльской зоне: прошу журналистов не распространять фейки

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявляет, что Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в полной мере осуществляют меры по ликвидации пожара в зоне отчуждения.

" В то же время некоторые российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы повышении радиации. Поэтому я дал поручение руководству ГП по управлению зоной отчуждения оперативно информировать украинские и мировые СМИ о реальной ситуации", - написал О.Семерак на своей странице в Фейсбук.

"Прошу журналистов быть бдительными и не распространять фейки", - подчеркнул министр.

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Интерфакс-Украина
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