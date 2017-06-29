Семерак о пожаре в чернобыльской зоне: прошу журналистов не распространять фейки

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявляет, что Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в полной мере осуществляют меры по ликвидации пожара в зоне отчуждения.

" В то же время некоторые российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы повышении радиации. Поэтому я дал поручение руководству ГП по управлению зоной отчуждения оперативно информировать украинские и мировые СМИ о реальной ситуации", - написал О.Семерак на своей странице в Фейсбук.

"Прошу журналистов быть бдительными и не распространять фейки", - подчеркнул министр.