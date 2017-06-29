Львовский горсовет передал функции вывоза отходов областной госадминистрации

Львовский горсовет принял решение "Об организации вывоза ТБО в городе Львове до 30.06.2019", согласно которому горсовет временно передает Львовской ОГА полномочия по вывозу и захоронению отходов из Львова.

За проект проголосовали 55 депутатов. Всего в горсовете 64 депутата.

Согласно решению, власти Львова передают структурам Львовской ОГА полномочия по вывозу и захоронению отходов из города на два года.

Также горсовет решением передает во временное управление КП "Львовспецкоммунтранс" -- коммунального оператора рынка отходов.

Кроме того, власти Львова обязались до 10 июля уплатить фирмам-перевозчикам отходов компенсации за вывоз мусора на сумму 150 млн грн. В 2018 году эта сумма составит 300 млн, а в первой половине 2019 года – еще 150 млн грн.